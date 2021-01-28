İZMİR, (DHA) -

SİGORTA Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda zirve mücadelesi veren Karşıyaka, eski oyuncusu Melis Alpacar Demir'le yeniden anlaştı. Geçen sezondan bu yana Bolu Belediyespor'da görev alan 25 yaşındaki libero yuvaya döndü. Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Yuvana yeniden hoş geldin Melis. Altyapımızdan yetişen ve 2014-2019 sezonları arasında A takımımızda yer alan libero Melis Alpacar Demir yeniden yeşil-kırmızılı formamızı terletecektir. Melis Alpacar Demir’e başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.