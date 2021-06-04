Karşıyaka’da Mehmet Ali Kasalı, başkanlığı düşünmüyor

Karşıyaka’da yıllarca yöneticilik yaptığını, başkanlığın en büyük hayali olduğunu söyleyen Kasalı, “Karşıyaka başkanlığı benim için çok büyük bir onur ancak şu anki iş yoğunluğum buna müsaade etmez. Yaşım ve işlerim gereği direkt kulüp yöneticiliği yapamam” dedi.

Ege temsilcisinde şirket projesinde öncü olan Cenk Karace’nin de dernek yönetimi değil şirket yönetiminde yer almayı planladığı öğrenildi.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)