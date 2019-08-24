TFF 3. Lig temsilcisi Karşıyaka'da eski yabancı oyunculardan Josip Kvesic'e olan borç ödenerek bir sorun daha ortadan kaldırıldı. Transfer yasağı nedeniyle 4 sezondur takviye yapamayan yeşil-kırmızılılarda Başkan Turgay Büyükkarcı, 2015-16 sezonunda takımda forma giyen Boşnak sol bek Josip Kvesic'e 44 bin Euro ödeyerek oyuncunun alacağını kapattı. Kvesic'in alacağının 84 bin Euro'dan 44 bin Euro'ya düşürüldüğü açıklandı.

Geçmişteki borç yükünü büyük fedakarlıklarla önemli ölçüde erittiklerini belirten Başkan Büyükkarcı, "4 sezondur futbol takımı transfer yasağıyla karşı karşıya ve sadece kendi bünyemizdeki oyuncularla yola devam ediyoruz. Bu büyük engeli kaldırmak için önemli adımlar atıp ciddi paralar ödedik ve ödemeye devam ediyoruz. Kvesic’in ücretinde Genel Sekreter Mehmet Yaya’nın çabalarıyla ciddi indirim yapıp ödemeyi gerçekleştirdik ve takımımızın puan silme cezası almasını engelledik" diye konuştu.

Büyükkarcı, "Futbol takımındaki oyunculara, teknik heyete ve kulüp personeline güncel hiçbir borcumuz bulunmuyor. KSK’nin düzlüğe çıkması için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Ancak ciddi borç yükünü eritirken camianın da bizlere destek olmasını bekliyoruz. Birlikten kuvvet doğacağı unutulmamalı ve Karşıyaka’nın geleceğini güvence altına alırken büyük Karşıyaka camiasının da yanımızda olmasını, bizleri maddi ve manevi olarak desteklemesini gönülden arzu ediyoruz" dedi.

TEK İLACI 3 PUAN

TFF 3. Lig 2 Grup'ta henüz sezon bile başlamadan sözleşmesi 5 ay önce feshedilen Battal'ın teknik direktör Mesut Toros'u hedef alan açıklamaları, Battal ve Onur'un gidişiyle taraftarların bir kısmının Toros'a cephe almasıyla gerilen Karşıyaka, çareyi ilk hafta 3 puan alarak arayacak. Sezona 31 Ağustos'ta Büyükçekmece Tepecikspor deplasmanında başlayacak yeşil-kırmızılılar kazanıp hem lige moralli başlamayı hem buzları eritmeyi hem de geçen haftadan bu yana takımda oluşan gergin ortamı yumuşatmayı hedefliyor. Karşıyaka'da sakatlığı bulunan Doğukan maça yetiştirilmeye çalışılıyor. Karşılaşmanın oynanacağı Tepecik Şenol Güneş Stadı'nda konuk Karşıyaka taraftarlarına 600 kişilik yer ayrılacağı, biletlerin de 20 TL'den satılacağı öğrenildi.

DHA