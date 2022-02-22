Grupta bu sezon oynadığı 23 maçta yalnız 5 kez sahadan galip ayrılabilen Kaf-Kaf, bu galibiyetlerin 3'ünü ligde kalma umutları olmayan 1 puanla son sıradaki Karabükspor ve 4 puanla sondan ikinci Ceyhanspor'dan aldı. Karabük'ü ilk yarıda ve ikinci yarıda mağlup eden Karşıyaka, bu takımların yanı sıra yalnız ilk yarıda Ağrı 1970 Spor ve Criptoswaps Edirnespor'u yenebildi. Sezon boyunca üst üste 2 galibiyeti yalnız Ağrı 1970 ve Edirne önünde alıp bir daha seriye hasret kalan Karşıyaka, son 9 maçta ise sahadan yalnız bir kez galip ayrılıp bu periyotta sadece Karabükspor'u yendi.

Yeşil-kırmızılı ekip, sezonun ikinci yarısında çıktığı 6 karşılaşmada da yalnız Karabük önünde sahadan 3 puanla ayrıldı. Son 6 senede 2 kez küme düşme acısı yaşayarak Spor Toto 1'inci Lig'den amatörün kıyısına kadar gelen İzmir'in 110 yıllık köklü temsilcisi, bu sezonki istatistikleriyle küme düştüğü sezonlardaki kötü performanslarını hatırlattı. 23 maçta 5 galibiyet alan Kaf-Kaf, yıllarca aralıksız yer aldığı 1'inci Lig'e veda ettiği 2015-2016 sezonunda ve 2'nci Lig'den düştüğü 2017-2018'de 23 maçlık periyodu 4 galibiyetle geçti. Bu hafta kendisi gibi 26 puandaki düşme hattındaki direkt rakiplerinden Gümüşhanespor'u ağırlayacak Karşıyaka, hayati öneme sahip 90 dakikayı kazanarak rahat bir nefes almak istiyor.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)