Mali kongreye üyelikte 3 takvim yılını dolduran ve 2022 senesi dahil aidatlarını yatıran üyelerin katılabilecek. Kongrede yönetimin 1 yıllık faaliyet raporu, bilanço gelir-gider tablosu okunup borçlar ibraya sunulacak. Genel kuruldan ayrıca yeni sezon taslak bütçesi için de yetki alınacak.

MİLLİ GURUR

U19 Bölgesel Gelişim Ligi'nde bu sezon final oynayan Karşıyaka'nın gençlerinden Mehmet Enes Gülalan, ay-yıldızlı ekibe seçilmenin gururunu yaşadı. U19 takımında oynayan 18 yaşındaki defans oyuncusu Mehmet Enes, U18 Milli Takımı'nın 25 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında Cezayir'de katılacağı 19'uncu Akdeniz Oyunları'nın aday kadrosuna davet edildi.

ZEREN UNUTULMADI

Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ni sezon öncesi kapsamlı tadilata alan Karşıyaka, uzun süredir yapımı süren fitness ve rehabilitasyon merkezine de 2019 yılında mide kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Opr. Dr. Bülent Zeren'in adını verecek. Yıllarca Karşıyaka'ya gönüllü kulüp doktorluğu yapan Türkiye'nin en tanınmış spor hekimlerinden kulübün sembol isimlerinden Zeren'in adı tesiste yaşatılacak.

DHA