Takıma devre arasında kiralık olarak katılan 5 isimden Can Muhammet, Kerem, Denis ve Tuncay Turgay, sezon sonunda kulüplerine dönecek. Santrfor Can, şimdiye kadar yeşil-kırmızılı formayla 6'sı ilk 11'de olmak üzere 12 maçta oynayıp 2 gol attı. Ofansif orta saha Kerem, 1'i ilk 11'de 9 maçta süre aldı.

Stoper Denis, 2'si 11'de 6 maçta forma giydi. Sağ bek Tuncay Turgay, 3 maçta kısa süreler alabildi. Karşıyaka'ya yine bu yıl ara transfer döneminde kiralık olarak gelerek sözleşmesi 1 sezon daha süren tek isim olan Aykut ise 5'i ilk 11'de 7 maçta oynadı. Stoper ve sağ bek olarak görev yapabilen Aykut, özellikle Ertuğrul'un cezalı olduğu maçlarda forma giydi.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)