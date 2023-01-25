MENÜ

Karşıyaka'da Kerem Pala şoku!

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta cumartesi günü taraftarının önünde 1922 Konyaspor ile kozlarını paylaşacak Karşıyaka'da orta saha oyuncusu Kerem Pala kadro dışı kaldı.

25 Ocak 2023, Çarşamba 11:53 Son Güncelleme:
- A +
Karşıyaka'da Kerem Pala şoku!

Sezon başında Çorum FK'dan 3 yıllığına transfer edilen 23 yaşındaki futbolcuyu teknik direktör Selahaddin Dinçel'in kadrosunda düşünmediği ifade edildi.

Kerem, geçen sezonun 2'nci yarısında kiralık olarak forma giydiği yeşil-kırmızılı takımdaki başarılı performansı sonrası bonservisiyle kulübe gelmişti. İlk yarıdaki Eskişehirspor deplasmanında dizinden çapraz bağ sakatlığı yaşayan orta saha oyuncusu, ameliyat olmadan iyileşip 7 maç aradan sonra takıma dönmüştü. Teknik direktör Dinçel, son olarak Kerem'i Derince deplasmanına götürmedi.

DHA

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...