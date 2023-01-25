Sezon başında Çorum FK'dan 3 yıllığına transfer edilen 23 yaşındaki futbolcuyu teknik direktör Selahaddin Dinçel'in kadrosunda düşünmediği ifade edildi.
Kerem, geçen sezonun 2'nci yarısında kiralık olarak forma giydiği yeşil-kırmızılı takımdaki başarılı performansı sonrası bonservisiyle kulübe gelmişti. İlk yarıdaki Eskişehirspor deplasmanında dizinden çapraz bağ sakatlığı yaşayan orta saha oyuncusu, ameliyat olmadan iyileşip 7 maç aradan sonra takıma dönmüştü. Teknik direktör Dinçel, son olarak Kerem'i Derince deplasmanına götürmedi.
DHA