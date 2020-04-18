TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Karşıyaka'da kaptan Mustafa Aşan, 6'ncı yılını geçirdiği yeşil-kırmızılı kulüpte mutlu olduğunu vurguladı. Karşıyaka'da önce 1'inci Lig, sonra 2'nci Lig, son olarak 3'üncü Lig'de görev alan tecrübeli ön libero, "Karşıyaka'nın durumunu göz önünde bulundurarak gitmek istemedim. Genç takımın bana ihtiyacı vardı. Karşıyakalıların bana olan sevgisi çoğaldı. Zor durumda bırakıp gidemezdim. Gemiyi terk etmedim. Karşıyaka'yı çok seviyorum. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum" diye konuştu.

Karşıyaka'nın büyük bir kulüp ve camia olduğunu dile getiren kaptan Mustafa, "Ailem de burada yaşamaktan mutlu. Kulübümüz geçmişe göre daha profesyonel şekilde yönetiliyor. Başkanımız olsun, Soner hocamız olsun herkes bizimle yakından ilgileniyor. Soner hoca bize bir baba gibi yaklaşıyor. Futbol geçmişine saygı duyduğumuz bir insan. Bu sezon ikinci kez Play-Off oynayıp bu defa hedefe ulaşmak istiyoruz. Karşıyaka'nın nasıl bir camia olduğunu herkes çok iyi biliyor" ifadelerini kullandı.

DHA