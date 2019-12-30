TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonun ikinci yarısına hazırlanan Karşıyaka'nın 9 günlük Antalya kampı sona erdi. Yeşil-kırmızılıların kampın son gününde bugün Nevşehir Belediyespor'la oynamayı planladığı hazırlık karşılaşması olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Kaf-Kaf daha önce kampta Niğde Anadolu FK'yla genç ağırlıklı kadroyla oynadığı hazırlık maçını 2-1 kaybetmişti. Antalya dönüşü 2 gün yeni yıl izni yapacak Karşıyaka, 12 Ocak'ta Büyükçekmece Tepecikspor'la oynanacak ikinci yarının ilk hafta maçının hazırlıklarına perşembe günü yeniden başlayacak.

1912'DEN VAN'A ATKI

Karşıyaka 1912 Derneği, yine örnek bir sosyal sorumluluk kampanyasına imza attı. Dernek, Bir Kalem Bin Umut Dayanışma Platformu'nun, "Van Üşüyor" sloganıyla başlattığı projeye 100 atkı ile destek verdi. Van'da 3 okulu kapsayan proje kapsamında, İzmir'den sivil toplum kuruluşlarının yardımı alınarak 100 öğrenciye kışlık bot, mont, atkı, bere, çorap, diş fırçası ve diş macunundan oluşan yardım kolileri ulaştırılacak. Platformun onursal başkanı Müjdat Nartaş, çocuklar gülsün diye gönüllülerle çalışmaya devam edeceklerini, katkıda bulunmak isteyenlerin "birkalem_binumut" sosyal medya hesabına erişmelerinin yeterli olduğunu söylerken dernek genel sekreteri Mustafa Giray desteklerinin bununla sınırlı kalmayacağını dile getirdi. 1912 Karşıyaka Derneği, yıllardır Karşıyakalı sporcularla ilçedeki okullara, "Karşıyaka Sevgisi Aşılıyoruz" projesi altında ziyaretler gerçekleştirip öğrencilere atkı hediye ediyor.

DHA