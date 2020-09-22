Yeşil-kırmızılılarda altyapıdan 2018 yılında profesyonel olup o sezon 2'nci Lig'de 2, 2018-2019'da 3'üncü Lig'de 4'ü ilk 11'de 14 maçta görev yapan genç futbolcu, geçen yıl ekim ayında talihsiz bir sakatlık yaşadı. Kariyerinin baharında çapraz bağları koparak ameliyat olan İlyas, sezon boyunca hiçbir maçta forma giyemedi.

İyileşip takıma dönen genç futbolcu, defansın sağında görev yapıp sözleşmelerini geç yenileyen Anıl, Mustafa Değirmenci ve Fatih'in tam hazır durumda olmamasıyla bulduğu şansı iyi değerlendirdi. Daha önce en son 4 Mayıs 2019'daki Elaziz Belediyespor maçında forma giyen, 1.5 yıllık aradan sonra ilk hafta 11'de sahaya çıkan İlyas, defansta kusursuz performans sergileyip galibiyete katkı yaptı. İlyas'ın performansı teknik direktör Soner Tolungüç'ü de oldukça mutlu etti.

GÖRKEM'E AF ÇIKTI

Karşıyaka'da şans bulamadığı, ücretinden de memnun olmadığı gerekçesiyle geçen ay kulüpten izin alarak antrenmanlara çıkmayıp takım arayan Görkem geri döndü. Geçtiğimiz günlerde teknik direktör Soner Tolungüç ve sportif direktör Atilla Güneş'le görüşüp özel program çıkarılan 22 yaşındaki orta saha affedilip yeniden takıma katıldı. Kaf-Kaf'ta Görkem gibi ayrılmak isteyen Özgür konusundaki belirsizlik ise sürüyor.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)