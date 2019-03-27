Genç futbolcu son 3 maçta ilk 11'de oynadı. Osmaniyespor karşısında ilk kez 10 dakika süre alan 19 yaşındaki Burak da fırsatı iyi değerlendirdi. Burak, son Ofspor ve Pazarspor sınavlarında ilk 11'de oynadı. Kadronun yeni süre almaya başlayan isimlerinin katkısıyla teknik direktör Mesut Toros'un elindeki alternatifler de çoğaldı. Kaf-Kaf, 3 Nisan'daki Bergama Belediye maçı öncesi Çeşme'de kamp yapacak.

DHA