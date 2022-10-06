Şube başkanlığını geçen ay bırakan Ergüllü, sessizliğini bozup yok sayıldığını söyledi. Başkan Turgay Büyükkarcı'nın 9 Haziran'daki mali genel kurulda tarihi bir ilk olarak müjdesini verdiği futbol ve voleybol takımının isim ve forma, basketbol takımının forma sırt sponsorluğundan oluşan 2 yıllık bonuslar dahil yaklaşık 9 milyon TL değerindeki sponsorluk rafa kalkarken, yeşil-kırmızılılar mali genel kurulda kulübün borç tablosundan bile düşülen önemli bir gelirden oldu.

"İsim sponsoru niye olamadığımı ben de bilmiyorum" diyen İlker Ergüllü, "Sıfırdan kurup büyüttüğüm endüstriyel donanım ve otomasyon sistemleri üreten firmam var. Firma olarak reklama ihtiyacımız yok. Karşıyakalı olduğum için sponsorluk vermeyi kendim istedim ama uzun süre beklememe rağmen anlaşma bir türlü gerçekleşmedi. Daha iyi bir teklif var sandım ama sanırım yok çünkü formalarda göremedim. Belki ana sponsorumuz Pınar bu konuya sıcak bakmamış olabilir ama bu da bana bildirilebilirdi. Futbol Federasyonu'ndan aldığım bilgiye göre zaten Endo isim sponsorluğu için 4-5 aylık süreçte hiçbir başvuru yapılmamış. Şube başkanlığı görevinden ayrıldıktan sonra basketbol yönetimi ve tüm sponsorluklara devam etmek istedim ancak şubeye bile almadılar. Geçen sezon basketbol şubeyi Kerem Copcu'yla birlikte destekledik. Bütün Avrupa ve yurtiçi deplasmanlarına gittim. Tenerife Adası'na özel uçak kaldırdık. Ana yönetimde bulunmama rağmen kulübe 2 milyon TL'ye yakın kaynak aktardım ama firmamın adını salondaki reklam panolarından bile kaldırdılar. Yok sayılmak zoruma gitti" dedi.

Kulübe mali katkı veren Başkan Büyükkarcı'nın firmasının adının hem formalar hem reklam panolarında yer aldığını belirten Ergüllü, "Benim firmamın adı ise silindi. Sezon öncesi iş insanı çevreme bir sürü reklam ve VIP kombine satmak için yola çıktım. Sponsorluk dışında basketbol şubeye sponsorluk desteğimin yarısı kadar daha kaynak aktaracaktım. Birçok iş insanından kulübe destek alacaktım. Bana yapılanların sebebini anlamadım. Çok daha az katkıyla sessiz sedasız şube başkanı olarak sezon geçirebilirdim fakat ben görevi devrederek daha fazla zaman ayırabilecek arkadaşlarıma yol açmak istedim. Kulübe kendi verdiğim ve çevremden gelecek kaynağın nereye harcandığını görüp bilmek, şubenin ihtiyaçlarına vakıf olmak, burayı bir şirket sorumluluğunda yürütmek amacıyla bu göreve gelmiştim ama bu beklentilerim gerçekleşmedi. Bu noktada şirketimdeki iş yoğunluğu şube başkanlığından ağır bastığı için görevi devretmek istemiştim" diye konuştu.

CAMİAYA BİRLİK MESAJI

Eski başkanlardan Cenk Karace'nin de yer aldığı organizasyonda hafta başında 1912 Karşıyaka Derneği üyeleriyle bir araya gelen İlker Ergüllü derneğe katılımıyla ilgili plaket alırken, yaşanan süreç nedeniyle kulübe küsüp bırakmak gibi bir niyeti olmadığını söyledi. Karşıyaka'nın birlik ve beraberlik ortamını yeniden kurması gerektiğini belirten Ergüllü, "Yöneticilik çok keyifli ama zor bir iş. Karşıyaka'ya gönül vermiş, maddi manevi gücü olan iş adamları bir araya gelirse karşısında kimse duramaz. Karşıyaka'nın Karşıyakalı iş insanlarını küstürmeden, onların desteğiyle profesyonel yöneticiler tarafından yönetilmesi gerektiğine inanıyorum. Ben şube başkanı olarak güvenilir, birleştirici bir rol üstlenmek istedim ama başaramadım. Geçmişte ve günümüzde birçok iş insanı küstürüldü. Küskünlükler ortadan kalkarsa birlikte sağlam temeller üzerinde başarıya yürürüz" dedi. (DHA)