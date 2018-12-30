Karşıyaka'da ilk etap bitti

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ikinci yarının hazırlıklarını geçen haftadan bu yana Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde kamp yaparak sürdüren Karşıyaka, ilk etabı tamamlayıp izne çıktı.

30 Aralık 2018, Pazar 16:17
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Karşıyaka'da ilk etap bitti

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ikinci yarının hazırlıklarını geçen haftadan bu yana Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde kamp yaparak sürdüren Karşıyaka, ilk etabı tamamlayıp izne çıktı.

Yeşil-kırmızılılarda başkan vekili Gökhan Şensan, yöneticilerden Hakan Çeliker, Ziyanur Hasbay, Cafer Aralı, Ahmet Yimsek ve Cenk Karslı, son çalışmayı izleyip futbolcular ve tesis çalışanlarının yeni yılını kutladı. Karşıyaka, 2 günlük iznin ardından 2 Ocak'ta tesislerinde yeniden toplanacak. İzmir temilcisi, 20 Ocak'ta başlayacak lig maratonu öncesi Tire'de Tire 1922'yle hazırlık maçı oynamayı planlıyor.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

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