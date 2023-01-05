Kanatlarda 68 Aksaray Belediyespor'dan Ali Say'ı yuvaya döndürüp, Fethiyespor'dan Burak Başkaya'yı kiralayan yeşil-kırmızılılarda Okan Baydemir'den sonra Furkan'la da yollar ayrıldı. Geçen sezon başında Zonguldak Kömürspor'dan transfer edilen 27 yaşındaki kanat oyuncusu, ilk yılında 32 maçta 4 gol, bu sezon ise ilk yarıda 11 maçta 1 golle oynamıştı. Karşıyaka'nın transfer arayışları da sürüyor. Devre arasında ilk hazırlık maçında Somaspor'la 3-3 berabere kalıp, ardından Ayvalıkgücü Belediyespor'u 3-0 yenen İzmir temsilcisi, son özel maçını cumartesi günü Bergama Belediyespor'la oynayacak.(DHA)