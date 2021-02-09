Sezona 2'nci Lig'deki Turgutluspor'da başlayıp ilk haftalarda namağlup liderliğe taşıdığı kırmızı-siyahlılardan devre arasında Play-Off hattındayken ayrılan 42 yaşındaki teknik adamla 1.5 yıllık sözleşme imzalandı.

Daha önce Altınordu altyapısı ve kırmızı-lacivertlilerin pilot takımı Niğde Anadolu'da da görev yapan Cezayir'in yardımcılıklarını Volkan Erten, Gökhan Ünal, Mustafa Başaran ve Hasan Aydın yapacak. Kaf-Kaf'ta takımın 1'inci Lig'den düştüğü 2015-16 sezonunda forma giyen Süper Lig'in eski gol kralı Gökhan Ünal, yeşil-kırmızılı kulübe antrenör olarak dönecek. İlk maçına Gölcükspor önünde çıkacak İbrahim Cezayir, "Karşıyaka her zaman en iyisini hedefler. Belki birkaç maçlık kötü periyot oldu ama en kısa sürede toparlananacağız. Play-Off ve şampiyonluk hattına ulaşıp hep birlikte sezon sonunda şampiyonluğu kutlamak istiyoruz" dedi.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)