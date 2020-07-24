Karşıyaka’da hedefe 1 kaldı

TFF 3. Lig 2’nci Grup’ta koronavirüs salgını yüzünden 4 aydan uzun süre bekledikten sonra Antalya’da çıktığı yarı finalde, grup ikincisi Belediye Derincespor’u tek golle yenerek eleyen Karşıyaka’nın önünde 2 yıl sonra 2’nci Lig’e dönmek için artık tek engel kaldı.

24 Temmuz 2020, Cuma 06:58 Son Güncelleme:
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Karşıyaka’da hedefe 1 kaldı

TFF 3. Lig 2’nci Grup’ta koronavirüs salgını yüzünden 4 aydan uzun süre bekledikten sonra Antalya’da çıktığı yarı finalde, grup ikincisi Belediye Derincespor’u tek golle yenerek eleyen Karşıyaka’nın önünde 2 yıl sonra 2’nci Lig’e dönmek için artık tek engel kaldı. Kaf Kaf, 26 Temmuz Pazar günü oynanacak finalde Turgutluspor’la eşleşirken, bu maçı da kazandığı takdirde hedefine ulaşacak.

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