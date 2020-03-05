İZMİR, (DHA)

TFF 3. Lig 2. Grup'ta 4'te 4 yaptıktan sonra son 2 maçında Play-Off yarışındaki rakiplerinden Esenler Erokspor'la evinde 0-0 berabere kalıp, deplasmanda lider Kocaelispor'a 3-2 yenilerek 5 puan kaybeden 5. sıradaki Karşıyaka, üst üste oynayacağı 3 maçı kazanarak yeni bir seri yakalamayı hedefliyor. Pazar günü taraftarının önünde 9. basamakta yer alan Ağrı 1970 ile karşılaşacak yeşil-kırmızılı ekip daha sonra 13. sıradaki Elazığ Belediyespor (D) ve 11. basamaktaki Payasspor'la kozlarını paylaşacak. Kaf-Kaf, puan tablosunda altında yer alan 3 rakibini yenerek ilk 5'teki yerini korumaya çalışacak.

