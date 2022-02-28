Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda dün evinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 mağlup eden Karşıyaka, normal sezonun bitimine 3 hafta kala ilk 4'ü garantiledi. Yeşil-kırmızılı takım oynadığı 19 maçta 15 galibiyet elde ederek şimdiden Play-Off'a ismini yazdırdı. Bu sezon 6'ncı kez Play-Off'a kalıp, hedefini Misli.com Sultanlar Ligi olarak belirleyen Karşıyaka, en son 2010-11 sezonunda yer aldığı en üst lige 11 yıl sonra geri dönmek istiyor.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Büyük Karşıyaka taraftarının muhteşem desteğiyle ligin bitimine 3 hafta kala Play-Off'a adımızı yazdırdık. Teknik ekibimizi, sporcularımızı ve çalışanlarımızı hırslarından, her zaman son topa kadar mücadele etmelerinden ve göstermiş oldukları emeklerden dolayı tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaf-Kaf, son 2 maçında Göztepe (D) ve Edremit Bld Altınoluk ile karşılaştıktan sonra 22'nci haftayı maç yapmadan geçirecek.