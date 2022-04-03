İZMİR, (DHA)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta üst üste 3 galibiyetin ardından 1.5 yıl sonra 4'te 4 yapıp Play-Off hattına yaklaşma hedefiyle çıktığı maçta Çankaya Futbol Kulübü'yle golsüz berabere kalan Karşıyaka, hakeme tepkili. Yeşil-kırmızılılar, özellikle mücadelenin ilk yarısında Cenk'in 9'uncu dakikada attığı golün ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayılması ve rakip futbolcunun 25'inci dakikada kendi ceza sahasında topa net bir şekilde eliyle müdahale etmesine devam kararı verilmesi nedeniyle hakem Taner Tuncer'e öfke kustu.

Bu sezon hakemlerden çok çektiklerini söyleyen Teknik Direktör Erman Güraçar, "Hem üst liglerdeki hem alt liglerdeki hakemler kötü. Büyük camiaların kaderleriyle oynuyorlar. Maçta hakem net penaltılarımızı es geçti. İki devrede de verdiği uzatmayı bile oynatmadan maçı bitirdi. Bu maç bizim için kazansak farklı bir konuma geleceğimiz fırsat maçıydı. Yeteri kadar pozisyon da bulduk ama topu bir türlü içeri atamadık. Sonuçta 5 maçtır yenilgiyi unuttuk. Zor pozisyon verip gol yemiyoruz. Kalecimiz 8 maçtır neredeyse yere yatmıyor. Ancak bu tip maçları kazanmamız lazım. Tek eksiğimiz gol" dedi.