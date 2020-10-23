Karşıyaka’da Hakan Kuş gol krallığı yarışında zirvede

Misli.com 3’üncü Lig 3’üncü Grup’ta 13 puanlı lider Karşıyaka’nın forveti Hakan Kuş, grupta Somasporlu Nurettin Çağlar’la birlikte gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor. Yeşil-kırmızılı takımın attığı 8 golün 4’ünde imzası bulunan Hakan, kariyerindeki en iyi sezon başlangıcını yaptı.

Esenler Erokspor, Gölcükspor (D), Elazığ Karakoçan FK ve son olarak Yalovaspor (D) filelerini havalandıran 26 yaşındaki santrfor, attığı gollerle takımını sırtladı. Geçtiğimiz sezonlarda performansı nedeniyle zaman zaman eleştirilen Hakan Kuş, bu sezon yeniden anlaştığı Karşıyaka’nın en önemli gol silahı oldu. Deneyimli forvet, geçen sezon 8, ondan öncekisi sezon 12 gol kaydetmişti.

DHA