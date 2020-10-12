Karşıyaka'da özellikle son 2 yılda attığı gollerle takımın Play-Off oynamasına büyük katkı yapmasına rağmen tutuk kaldığı dönemlerde sık sık eleştirilerin hedefi olan Hakan Kuş, yeni sezona müthiş başladı. Üst üste 3 maçta Esenler Erokspor, Gölcükspor ve Karakoçan FK ağlarını sarsan 26 yaşındaki santrfor, bu periyotta kazanılan 7 puana direkt katkı yaptı. Bu yıl 4 maçta 3 kez ağları sarsan Hakan, geçen sezon ligin ilk 7 maçında gol atamamış, sezonu 8 golle tamamlamıştı.

Karşıyaka'da Karakoçan FK önünde galibiyeti sigortalayan golü atan Namık Barış da geçen sezondan beri süren 11 maçlık suskunluğunu bozdu. Genç futbolcu en son geçen sezon 8 Şubat'ta 1877 Alemdağspor'a gol atmıştı.