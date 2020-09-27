Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Esenler Erokspor'la iç sahada 1-1 berabere kalıp ilk 2 haftayı 4 puanla geçen Karşıyaka'da transfer yasaklısı takımın tek santrforu Hakan Kuş, 7 maçlık gol hasretine son verdi. Son golünü 7 aydan uzun süre önce 19 Şubat'ta Kemerspor 2003'e atan 26 yaşındaki futbolcu, ardından geçen sezon 4 lig maçını boş geçti. Koronavirüs salgını nedeniyle alt liglere verilen 4 aylık ara sonrası Antalya'daki Play-Off yarı final ve final maçlarında da gol bulamayan Hakan, bu sezon deplasmanda Isparta 32 Spor'la yapılan ilk hafta sınavında da skor üretemedi.

Şanssızlığını ikinci haftada Erokspor önünde kıran Hakan, 85'inci dakikada ağları sarsıp hem gol orucunu sonlandırdı, hem de takımına 1 puan kazandırdı. Sezon başında sözleşme yenileyen Hakan, yeşil-kırmızılı formayla 2018-2019'da 12, geçen sezon 12 gol atmıştı.