Karşıyaka'da Hakan Kuş 10 gün takımdan ayrı kalacak

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonun ikinci yarısına İzmir'de hazırlanan Karşıyaka'da santrfor Hakan Kuş, en az 10 gün takımdan ayrı kalacak.

01 Ocak 2019, Salı 19:38
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Karşıyaka'da Hakan Kuş 10 gün takımdan ayrı kalacak

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonun ikinci yarısına İzmir'de hazırlanan Karşıyaka'da santrfor Hakan Kuş, en az 10 gün takımdan ayrı kalacak.  Antrenmanda sakatlanan golcünün MR'ında sağ ayak bileğinin üst bağlarında kısmi yırtık tespit edildi.

Tedavisine başlanan Hakan'ın en az 10 gün takımdan ayrı kalacağı, Van Büyükşehir Belediyespor'la 20 Ocak'ta oynanacak devrenin ilk maçına yetişeceği öğrenildi. Hakan Kuş, ilk yarıda 16 maçta forma giyerek 4 gol atmıştı.

Yılbaşı nedeniyle 2 gün izin yapan yeşil-kırmızılılar, çalışmalara yarın yeniden başlayacak. Karşıyaka, 9 veya 10 Ocak'ta Tire'de Tire 1922 ile hazırlık maçı oynamayı planlıyor.

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