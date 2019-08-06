TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekibi Karşıyaka'da, ana yönetimden 8 yöneticinin istifası sonrası yaklaşık 2 aydır yeni futbol şubesi oluşturulmadı. Yeşil-kırmızılılarda geçen sezon futbol şubesi ve ödemelerle bire bir ilgilenen başkan vekili Gökhan Şensan ile beraberinde Hakan Çeliker, Ziyanur Hasbay, Cafer Aralı, Serkan Odaman, Can Özakın, Yücel Tekin ve Ali Talak'ın şubeye destek olunmadığı için 19 Haziran'da istifa etmesi sonrası yeni şube yönetimi belirlenmedi.

Cenk Karace, Gökşin Konsoloğlu ve Olgar Erdoğanlar'ın daha önce ayrıldığı yönetimde futbolu direkt kendisine bağlayıp, teknik direktör Mesut Toros, futbolcular Mustafa Aşan, Hakan ve Arif'le sözleşme yenileyen Başkan Turgay Büyükkarcı, şube başkanlığı için eski yöneticiler Azat Yeşil, Ayhan Gültekin ve Mustafa Özçakar'la görüşme yaptı. Mevcut yönetimde kalan isimlerden voleybol şube başkanı Serkan Ergüven'in futbolun başına geçmesinin de ihtimaller arasında olduğu öğrenildi. Antrenmanlara 9 Temmuz'da başlayıp 25 Temmuz'da Afyon'a kampa giden Karşıyaka'da şube henüz oluşmadığı için kampı ve hazırlık maçlarını takip eden yönetici olmadı.

KAMP MUTLU BİTTİ

Karşıyaka, 13 günlük Afyon kampını 2'nci Lig temsilcisi Kastamonuspor 1966'yı 2-1 yenerek mutlu tamamladı. Kampta daha önce oynadığı 3 hazırlık maçında galibiyet alamayan yeşil-kırmızılılar, Afyon Zafer Stadı'nda oynanan özel randevuda rakibini Hakan ve Görkem'in golleriyle yenmeyi başardı. Sabah antrenmanının ardından kamptan ayrılan Karşıyaka, yarın 47'nci Folkart TSYD Ege Kupası'nda 1'inci Lig ekibi Menemenspor'la final için karşılaşacak. İzmir Atatürk Stadı'ndaki maç saat 19.30'da başlayacak. Taraftarlar, bu maçla takımlarını sezon öncesi ilk kez izleme imkanı bulacak.

Ergin KARATAŞ/İZMİR, (DHA)