Karşıyaka’da gündem transfer

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Karşıyaka, sezonun ilk yarısını 21 puanla 11. sırada kapattı. Yaz transfer döneminde 5 yıllık transfer yasağını kaldıran yeşil-kırmızılılar, sezona büyük umutlarla başlamış ancak alınan istikrarsız sonuçlar hayal kırıklığına neden olmuştu. İlk yarıyı düşme hattının 3 puan üzerinde tamamlayan Karşıyaka’da, devre arasından itibaren rüzgarı tersine çevirmeyi hedefleyen yönetim, ilk olarak transfer yasağını kaldırmaya çalışacak. Transfer yasağının kaldırılması halinde yeşil-kırmızılılar, kadrosunda beklediği verimi alamadığı birkaç oyuncuyla yollarını ayıracak. Kadro dışı bırakılan Doğukan İnci ve Alperen Kocabaş’ın da takımdan ayrılması gündemde.

Bir yandan transfer görüşmelerini de sürdüren Karşıyaka, 2. Lig ekiplerinden Çorum FK’de forma giyen forvet oyuncusu Kerem Pala ve Spor Toto 1. Lig ekibi Keçiörengücü’nden sol kanat oyuncusu Onur Erdem Beytaş’ı gündemine aldı. Yeşil-kırmızılı yönetimin iki oyuncuyla da anlaşma sağladığı öğrenilirken, gönderilecek oyuncu durumuna göre de yapılacak transfer sayısının artması bekleniyor.

İHA