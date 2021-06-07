Geçen sezon başında şans bulamadığı gerekçesiyle ayrılmak isteyip kulüpte kalan, ardından yine forma giyemeyince kulüp arayışına geçerek Fethiyespor'a kiralanan Görkem, sezon bittikten sonra kulübüyle sözleşme yeniledi. Kaf-Kaf, 22 yaşındaki sol kanat oyuncusunun Mayıs 2022'de bitecek sözleşmesini geçen ay 2023'e uzattı. Geçen sezon Karşıyaka'da 2, kiralık gittiği 3'üncü Lig'de Play-Off yarı finali oynayan Fethiyespor'da 5 maçta forma giyen Görkem, yeni sezon hazırlıklarına takımla başlayacak. Karşıyaka, Görkem gibi geçen sezon başı ayrılmak isteyerek devre arasında takıma dönen Özgür'ün sözleşmesini de mart ayında 2023'e uzatmıştı.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)