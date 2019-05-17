Karşıyaka’da Gökhan Şensan’dan teşekkür

TFF 3. Lig 2. Grup’taki Play-Off yarı finalinde 0-0’lık ilk maçın rövanşında Van Büyükşehir Belediyespor’a deplasmanda 2-1 yenilerek elenen Karşıyaka’da Başkan Vekili Gökhan Şensan ve şube yönetimi, takımla toplantı yaparak teşekkür etti. Sezon boyunca yeşil-kırmızılı takım ve personelle bire bir ilgilenip maaş, prim ve deplasman masraflarını karşılayan Şensan, altyapı patentli genç futbolculara, “Üzülmeyin, gurur duyun. Siz bizim gözümüzde şampiyonsunuz” dedi.

Türkiye liglerinin en genç kadrolarından biri olduklarını hatırlatan Gökhan Şensan, "Küme düşer denilen takımın Play-Off’ta final oynayamadığına üzülüyoruz. Biz size hep inandık, siz de tüm camiayı inandırıp bu camiaya yıllar sonra şampiyonluk heyecanı yaşattınız. Hepinize çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Sezonun ilk 7 haftasında kaybedilen puanlar olmasa ligde sezonu şampiyon tamamlayabileceklerini söyleyen Başkan Vekili Şensan, "Yeni sezonda işi daha sıkı tutmak şart. Lige daha iyi başlamalıyız. Tatilinizi yapıp dinlenin, antrenmanlar başlarken geriye bu sezonki aynı motivasyonla dönün" ifadelerini kullandı. Yeşil-kırmızılılarda Gökhan Şensan, ay sonunda sözleşmesi bitecek teknik direktör Mesut Toros ve futbolculardan Mustafa Aşan, Hakan Kuş, Arif ve Onur’la da sezon sona erir ermez ön görüşmeyi yaptı. Karşıyaka’da yola devam edip bu sezon yarım kalan şampiyonluğa ulaşmak isteyen tarafların arasındaki görüşmenin olumlu geçtiği, önümüzdeki günlerde resmi olarak masaya oturacakları belirtildi.

UYUYAN DEV UYANDI

Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, yeşil-kırmızılı futbol takımının lig maratonunun Play-Off yarı finalinde bitmesi sonrası kulübün sosyal medya sayfalarında mesaj yayınlayıp, "Uyuyan dev uyandı. Şu günler göstermektedir ki, Karşıyaka’da birlik olduğu zaman, aynı sevdayı düşündüğümüz zaman, gücümüz katlanarak büyüyor" dedi.

Çok zor bir yılı geride bıraktıkları mesajını veren Büyükkarcı, "Önümüzdeki yıllarda şartların daha da iyi olacağından kuşkum yok ama uzağa gitmek için tüm kurumlarımızla birlikte olmalıyız. Bu birlikteliğe taraftarımızı, yönetimimizi, başta İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere belediyelerimizi, 1912 Karşıyaka Derneği’ni, Karşıyaka’ya gönül vermiş iş adamlarımızı, sivil toplum örgütlerimizi davet ediyorum. Gelin birlikte başaralım" dedi.

MALİ GENEL KURUL 24-31 MAYIS'TA

Karşıyaka yönetimi, olağan mali genel kurul tarihini 24-31 Mayıs olarak belirledi. İlk toplantıda yasal çoğunluk sağlanamayacağı için Zübeyde Hanım Krşıyaka Nikah Evi’ndeki genel kurulun 31 Mayıs Cuma günü saat 18.00’de yapılması öngörülüyor. Yeşil-kırmızlılarda genel kurul gündemine seçim maddesi ise eklenmedi.