İnternet üzerinden yayın yapan yerel bir televizyon kanalında konuşan Başkan Büyükkarcı, 2018'de göreve geldiklerinde 17-20 milyon dolar arasında olan kulüp borcunu 6.5-7 milyon dolar düzeyine indirdiklerini belirterek, "Bu proje olumlu neticelenirse kulübümüzün borç derdi bir şey söz konusu olmayabilir. Projeyi gizli tutacağım. Yönetimdeki arkadaşlardan bana süre ve yetki vermelerini rica ettim. Hukuki tarafını inceliyoruz. Bu proje olumsuz da sonuçlansa ne olduğunu açıklayacağım" dedi.

"BİZ BU KULÜBÜ KAPANMAKTAN KURTARDIK"

"Biz bu kulübü kapanmaktan kurtardık. Bunu kimse inkar edemez" diyen Turgay Büyükkarcı, "150'den fazla dosya kapatan bir yönetimiz. Arkamızda dosya bırakmayacağız. Armamızı yere koymadık. Bazen taraftarımızı üzsek de başlarını öne eğdirmedik. Kulüp olarak direkten döndük. Bir daha olsun istemiyoruz. Bizden sonraki nesillere bu kulübü emanet edeceğiz. Kimse iyi niyetimizinden kuşku duymamalı. Karşıyaka Spor Kulübü'nün Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri" diye konuştu.

Yeşil-kırmızılı kulüpte 56 aydır görevde olup en uzun süre başkanlık yapan Büyükkarcı, "Bu benim için büyük bir onur. İnşallah benden sonraki başkanlar daha uzun görev yaparlar. İstikrar çok önemli. Hem gururlu hem yorgunum" ifadelerini kullandı.

STADYUM İÇİN FİNANSMAN LAZIM

Karşıyaka'ya bir türlü yapılamayan stadyumun takipçisi olduğunu söyleyen Turgay Büyükkarcı, "Bu işler kavgayla çözülecek işler değil. Bu işi uzlaşmayla yapmaya çalışıyoruz. Devletle mi İzmir Büyükşehir Belediyesi'yle mi kavga edeceğim? Bu işin peşini bırakmış değiliz. Hangi kulüp kendi cebinden stadını yapmış? Stadın yapılmasını en çok isteyen benim. Bu işin maliyeti 30-35 milyon dolar. Türkiye'nin bu şartlarında şu an kısa sürede yapılması mümkün değil. Biz devletle belediyeyi aynı masaya oturtturmayı başardık. Mutabakata imza attık. Finans sıkıntısı ülkede de belediyede de var. Bunlar aşılacak, bu stat yapılacak. Çözüm istiyorsak sakin olmamız lazım. Finansman için biraz daha beklemek zorundayız" dedi.

MAVİŞEHİR'DE TESİS SÖZÜ ALDIK

Mavişehir'de 100 dönümlük spor alanı olan arazinin kulübe tahsis edilmesi konusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan söz aldığını hatırlatan Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, "100 dönümlük arazi stat kadar önemli bir projedir. Milli Bahçesi yapacaklardı, Milletvekilimiz Hamza Dağ ile rica ettik, bakanımız söz verdi, 'Orası Karşıyaka Spor Kulübü'nündür' dedi. Hamza Bey'in ilgilendiği bir konu. Bu tesise altyapımız için 2'si nizami ölçülerde 4-5 çim saha yapılmasını ön görüyoruz. 8 tenis kortu, sosyal alanlar, otopark, yürüyüş yolu da olacak. Mücevher gibi bir yerde tesisimiz olacak. Üç hayalim var. Biri stat, biri 100 dönümlük arazi, biri de 10 bin kişilik spor salonu" şeklinde konuştu.

ERMAN HOCAYA GÜVENİYORUZ

Futbolda zaman zaman eleştirilen A Takım Teknik Direktörü Erman Güraçar'a güvendiklerini vurgulayan Turgay Büyükkarcı, " Transfer yasağını kaldırma sözümüzü tuttuk. Şampiyonluğa oynayacak takım kuracağız dedik, kurduk. Son 6 maçta 5 galibiyetimiz var. Öyle hocalarla çalıştık ki futbolcuları toplayıp sahte hesaplarla 'Yönetimi bombalayın' diyen hocalar vardı. Ben 'Suit oda istiyorum' deyip oteli terk etmeye kalkan hocalar var. Erman Güraçar hocamızın ahlakına bütün yönetim olarak çok güveniyoruz. Düzgün ve çalışkan bir insan. U19 ve U17 takımlarını yakından takip ediyor. Biz takımdaki o ışığı görüyoruz. İnanılmaz bir arkadaşlık, hocaya çok büyük saygı, yönetime güven var. Ben takıma da geleceğe de güveniyorum. Hepimizin hedefi şampiyonluk, oyuncular da çok istiyorlar. Olacaktır" mesajı verdi.

SPORSORLUK TEKLİFİNİ YÖNETİM REDDETTİ

Basketbol Şube Başkanlığı görevinden ayrılan İlker Ergüllü'nün futbol ve voleybol takımlarına şirketi aracılığıyla isim sponsoru olma girişiminin gerçekleşmemesi üzerine de konuşan Turgay Büyükkarcı, "İlker Bey'in verdiği sponsorluk teklifini yönetime getirdim. 'Yorum yapmayacağım siz karar verin' dedim. Rakamdan dolayı reddedilmesi 1 dakikayı bulmadı. Fikir beyan etmedim, oy kullanmadım. Led reklam konusu bambaşka bir şey. Rakamın standart olması lazım. Bugün gelsin led reklam versin hiç itiraz etmem" diye konuştu.

DHA