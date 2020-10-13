Transfer yasaklısı yeşil-kırmızılılarda altyapıdan 2018 yılında profesyonel olup o sezon 2'nci Lig'de 2, 2018-19'da 3'üncü Lig'de 4'ü ilk 11'de 14 maçta görev yapan 21 yaşındaki İlyas'ın geçen yıl ekim ayında çapraz bağları koptu. Kariyerinin baharında ağır bir ameliyat olup sezonun kalanında forma giyemeyen sağ bek, 1.5 yıl sonra sahalara muhteşem döndü.

Sözleşmelerini geç yenileyen Anıl, Mustafa Değirmenci ve Fatih'in hazır olmadığı dönemde bulduğu fırsatı iyi değerlendiren futbolcu, bu sezon oynanan 4 maçın tamamında ilk 11'de forma giydi. Burak, yine 2018'de profesyonel olup o sezon 1, 2018-19'da 8 maçta oynadı. Geçen sezon ilk yarıda yalnız 1 maçta şans bulabilen 21 yaşındaki futbolcu, devre arasında kiralık gönderildiği 68 Aksaray Belediye'de Play-Off finali oynadı. Bu sezon yuvaya dönüp ilk 3 haftada sonradan oyuna dahil olan sol bek, Onur'un sakatlanmasıyla geçen hafta 11'de kusursuz görev yaptı.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)