TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yeni sezonun hazırlıklarına başlayan Karşıyaka, iç transferde sözleşmeleri biten Mustafa Aşan, Hakan Kuş ve Arif Cılak'la anlaştıktan sonra kadrodaki gençlere de iyileştirme yaptı. Anlaşmak istediği tüm isimlerle sözleşme yenileyerek fire vermeyen transfer yasaklısı Karşıyaka, geçen sezon asgari ücretle oynayan altyapı patentli Erdoğan, Özgür, Görkem, Burak, Namık Barış, İlyas, Cihan Mahir ve Efe'nin ücretlerini de 40 ila 60 bin TL seviyesine çıkardı.

Antrenmanlarını Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde sürdüren Karşıyaka, teknik direktör Mesut Toros yönetiminde temel kuvvet ve devamlılık çalışmaları yaptı.

DHA