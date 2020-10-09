Yeşil-kırmızılılarda son 3 sezonda A takım kadrosunda yer alıp 55 maçta 8 gol atan 22 yaşındaki Özgür Güler, mutsuz olduğu gerekçesiyle Ağustos ayında kulüpten ayrılmak istediğini bildirdi. Yetiştiricilik bedelini ödeyecek kulüp bulamayan genç futbolcu, futbolu bırakma kararı aldı. Kaf-Kaf'ta 2017 yılından beri profesyonel olarak forma giyip 12 lig, 2 kupa maçında görev yapan 23 yaşındaki Mahir Aydın, Ağustos'ta sözleşmesini feshetti.

Geçen hafta transferi açan 3'üncü Lig'den Manisaspor'la anlaşan Mahir, siyah-beyazlılar profesyonel sözleşme kontenjanını doldurunca imza atamayıp kulüpsüz kaldı. Kaf-Kaf'ta 2018'de profesyonel yapılıp ligde hiç süre alamayan Efe Fatih Eryener, yaz döneminde antrenmanlarda kadrodan elendikten sonra kulüp bulamadı. U19 takımından sezon öncesi A takımla denenip teknik heyetten geçer not alamayan Berat İş, Mevlüt Berkay Çidem ve Eniscan Atik de herhangi bir kulüple sözleşme imzalayamadı. U19 takımı için yaşları geçen futbolcular amatör transfer dönemi açılırsa şanslarını deneyecek.

DHA