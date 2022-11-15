Geçen sezon 27 Şubat'ta iç sahada 1-1 sona eren Gümüşhane Sportif maçında 87'nci dakikada attığı golün ardından Amasyaspor filelerini sarsan 27 yaşındaki futbolcu, 258 gün aradan sonra gol sevinci yaşadı.

Geçen sezon yeşil-kırmızılı formayla 4 gol kaydeden Furkan, bu sezon oyuna ikinci yarısında girdiği maçta ilk kez gol attı. Tecrübeli futbolcu Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda ise kariyerinde 2'nci kez gol atma başarısı gösterdi.

Furkan, Altay forması giydiği 11 Mayıs 2014'te eski Alsancak Stadı'nda İstanbul Güngörenspor filelerini havalandırmıştı.