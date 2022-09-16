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Karşıyaka'da Fatih Taşdelen yetişiyor

TFF 3. Lig 1. Grup'ta pazar günü 1922 Konyaspor'a konuk olacak Karşıyaka'da sakatlığı bulunan golcü Fatih Taşdelen iyileşti.

16 Eylül 2022, Cuma 12:14 Son Güncelleme:
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Karşıyaka'da Fatih Taşdelen yetişiyor

Alt adalesindeki ağrı nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Bergama Belediyespor deplasmanının kadrosuna alınmayan Fatih, dün yeniden takımla antrenmanlara çıkmaya başladı.

Ligde ilk 2 haftada ilk 11'de forma giyerek ilk maçta Nevşehir Belediyespor ağlarını sarsan tecrübeli santrforun Konya deplasmanında sahada olması bekleniyor. Grupta 2 haftada 1 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Karşıyaka, Belediye Derincespor yenilgisinin yaralarını Konya'da sarmaya çalışacak.

SUNİ KABUS

Ziraat Türkiye Kupası 1'inci Eleme Turu'nda çarşamba günü Bergama Belediyespor'u deplasmanda 2-1 yenerek tur atlayan Karşıyaka, maçın oynandığı 14 Eylül Stadı'nın zemininin suni çim olmasının sıkıntısını yaşadı. 30 derecelik öğle sıcağında sert zeminde oynanan maçın ardından yeşil-kırmızılı birçok futbolcunun ayak tabanının su topladığı öğrenildi. Karşıyakalı futbolcular 1922 Konyaspor deplasmanına ayaklarına bandaj yaptırarak çıkacak.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

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