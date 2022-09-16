Alt adalesindeki ağrı nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Bergama Belediyespor deplasmanının kadrosuna alınmayan Fatih, dün yeniden takımla antrenmanlara çıkmaya başladı.
Ligde ilk 2 haftada ilk 11'de forma giyerek ilk maçta Nevşehir Belediyespor ağlarını sarsan tecrübeli santrforun Konya deplasmanında sahada olması bekleniyor. Grupta 2 haftada 1 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Karşıyaka, Belediye Derincespor yenilgisinin yaralarını Konya'da sarmaya çalışacak.
SUNİ KABUS
Ziraat Türkiye Kupası 1'inci Eleme Turu'nda çarşamba günü Bergama Belediyespor'u deplasmanda 2-1 yenerek tur atlayan Karşıyaka, maçın oynandığı 14 Eylül Stadı'nın zemininin suni çim olmasının sıkıntısını yaşadı. 30 derecelik öğle sıcağında sert zeminde oynanan maçın ardından yeşil-kırmızılı birçok futbolcunun ayak tabanının su topladığı öğrenildi. Karşıyakalı futbolcular 1922 Konyaspor deplasmanına ayaklarına bandaj yaptırarak çıkacak.
Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)