Ligin yapısının kısır sonuçlara gebe olduğunu dile getiren Erman Güraçar, "Maçlar az gollü bitiyor. Yakaladığı ilk pozisyonları gole çeviren takımlar avantaj elde ediyor. Biz geçen hafta Nevşehir Belediyespor deplasmanında bulduğumuz ilk pozisyonları attık. Bu maçta da ilk yarıda net pozisyonlar yakaladık ama değerlendiremedik" dedi.

İlk yarıda skoru bulamadıktan sonra ikinci yarı başında yaptıkları değişikliklerden verim alamadıklarını vurgulayan Güraçar, "İkinci yarıda biz geçen sezon göreve geldiğimizden beri en kötü futbolu oynadık. Birbirine denk oyunculardan kurulu bir kadroyuz. Oyuna aldığımız isimler 2 senede 45 gol atan Emre, geçen sene de hücum hattımızda yer alan Furkan ve Kerem gibi oyuncular ama maalesef iyi oynayamadık. İlk golü biz bulsak farklı olurdu. Her takım maç kaybedecek. Daha 2'nci haftadayız. Çoğu geçen sezondan kadromuz var ama takımı hemen oturtmak kolay değil. Formumuz her hafta yükselecek" diye konuştu.

KUPADA RAKİP BERGAMA

Karşıyaka, Ziraat Türkiye Kupası 1'inci Eleme Turu'nda yarın Bergama Belediyespor'a konuk olacak. Bergama 14 Eylül Stadı'ndaki mücadele saat 15.45'te başlayacak. Rakibini normal sürede veya eşitlik halinde uzatmalar ile gerek olursa seri penaltılarda mağlup eden takım adını bir üst tura yazdıracak. 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta yer alan Bergama karşısında ligde henüz fazla şans bulamayan oyuncuları sahaya sürecek Kaf-Kaf'ta Fatih Taşdelen'in hafif sakatlığı bulunuyor.

DHA