Geçen sezonun ikinci yarısından beri takımın dümeninde olan Güraçar'ı Kelkit maçında istifaya davet eden yeşil-kırmızılı taraftarlar, sosyal medyada düzenlenen ankette de tecrübeli teknik adama destek vermedi.

Karşıyaka taraftarlarının 72 bin takipçili sosyal medya sayfalarından KSK Tv'nin twitter kanalıyla düzenlediği, "9 hafta sonunda takımın oynadığı futbol gelecek için umut vaad ediyor mu? Teknik Direktörümüz Erman Güraçar'ın Karşıyaka’mızı şampiyon yapacağına inanıyor musunuz?" sorusuna katılımcıların yüzde 84'ü, "Hayır, inanmıyorum" yanıtını verdi. Karşıyaka, 16 puanla ikincilikten inip beşinci sıraya gerilerken, grupta 16 puanlı 7 takım birden arka arkaya sıralandı.

DHA