"Ligin alt tarafıyla çok çabuk bağlantımızı keseceğiz" diyen teknik patron Güraçar, "Kimse kaygılanmasın. Bu takımın kalitesi belli. Önümüzdeki 4-5 haftalık süre içerisinde seri şekilde üst sıralara tırmanacağız" şeklinde konuştu.

Mardin ekibi karşısında ilk yarım saatte maçı bitirebilecekken 1 puana razı olduklarını ifade eden Güraçar, "Maçın görüntülerini izledik. Çok net 7 tane pozisyonumuz var. Takım 70 dakika harika top oynadı. Sadece topu içeri atamadık. Son 20 dakikada düşüş yaşadık ama bu oyun sürdükçek sorun yaşamayız. Puan sıralamasındaki durumumuz kimseyiz telaşlandırmasın. Çok zor gibi görünse de hedefimiz Play-Off'u yakalamak. Puan farkı gözüküyor ama 3 puanlı sistemde bu zor değil" yorumu yaptı.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)