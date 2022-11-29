TFF 3. Lig 1. Grup'ta sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Karşıyaka'da Erman Güraçar dönemi sona erdi. Yeşil Kırmızılılar'da geçen sezonun ikinci yarısından beri teknik direktörlük görevini sürdüren Güraçar, kulüpte görevi devraldığı Ahmet Taşyürek yönetimindeki 52 Orduspor FK karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyet sonrası ayrılık kararı verdi.

Başkan Turgay Büyükkarcı'nın daha önce taraftarların tepkisine rağmen arkasında durduğu Güraçar'ın istifasını kabul ettiği öğrenildi. Erman Güraçar yönetiminde Karşıyaka bu sezon 14 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 26 puan topladı.

Grupta cumartesi günü lider Yeni Mersin İdmanyurdu'nu konuk edecek Karşıyaka'da teknik direktör arayışı başladı. (DHA)