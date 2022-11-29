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Karşıyaka'da Erman Güraçar istifa etti

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta şampiyonluk hedeflerken 14 hafta sonunda liderin 8 puan gerisinde kalan Karşıyaka'da teknik direktör Erman Güraçar istifa etti.

29 Kasım 2022, Salı 15:53 Son Güncelleme:
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Karşıyaka'da Erman Güraçar istifa etti

TFF 3. Lig 1. Grup'ta sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Karşıyaka'da Erman Güraçar dönemi sona erdi. Yeşil Kırmızılılar'da geçen sezonun ikinci yarısından beri teknik direktörlük görevini sürdüren Güraçar, kulüpte görevi devraldığı Ahmet Taşyürek yönetimindeki 52 Orduspor FK karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyet sonrası ayrılık kararı verdi.

Başkan Turgay Büyükkarcı'nın daha önce taraftarların tepkisine rağmen arkasında durduğu Güraçar'ın istifasını kabul ettiği öğrenildi. Erman Güraçar yönetiminde Karşıyaka bu sezon 14 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 26 puan topladı.

Grupta cumartesi günü lider Yeni Mersin İdmanyurdu'nu konuk edecek Karşıyaka'da teknik direktör arayışı başladı. (DHA)

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