TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta şampiyonluk hedefinin uzağına düşerek ilk yarıyı lider Yeni Mersin İdmanyurdu'nun 10 puan gerisinde tamamlayan Karşıyaka'da takımın en büyük gol umudu Emre Gemici haftalardır suskun kaldı. Yeşil Kırmızılılar'a transfer olmadan önce 2020-2021 sezonunda Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da 24 gol, geçen sezon İskenderunspor'da 20 gol atan forvet, Kaf-Kaf'ta ilk devrede 17 maçta yalnız 3 kez ağları sarsabildi.

Ligde 3-1 kazanılan 1922 Konyaspor ve 2-0 kazanılan Edirnespor maçlarının ardından son golünü iç sahada 12 Kasım'da yine 2-0 galip gelinen Amasyaspor maçında atan Onur, 6 maçtır skor üretemedi. Kaf-Kaf, Emre Gemici'nin ilk 11'de oynayıp gol atamadığı son 6 haftada 1 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyetle zirve yarışının gerisinde kaldı. İzmir temsilcisinde ligde 5 gol atan Fatih Taşdelen ve 4 kez ağları sarsan Onur Kolay, sezonun ilk yarısının en skorer isimleri oldu. (DHA)