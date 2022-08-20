

İZMİR, (DHA)

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yeni sezonda hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Karşıyaka, kulübün emektar isimlerinden Kazım Şahin'i emekliliğe uğurladı. Yeşil-kırmızılı kulüpten, "Teşekkürler, Kazım Amca" başlığıyla yapılan açıklamada, "1996 yılından bu yana kulübümüz için ter döken, tesislerimizin sevilen ismi Kazım Şahin, emekli olarak çalışma hayatını noktaladı. Kazım Şahin'e bugüne kadar göstermiş olduğu emek için teşekkür ediyoruz ve huzur dolu bir emeklilik hayatı diliyoruz" ifadelerine yer verildi. Karşıyaka'ya personel olarak 26 yıl emek veren Şahin'e üzerinde isminin yazılı olduğu 35.5 numaralı forma hediye edildi.