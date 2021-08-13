Efe'yle birlikte geçen sezonki kadrosundan şimdiden toplam 13 ismi takımdan eleyen Karşıyaka'da pazartesi günü başlayacak Afyonkarahisar kampı öncesinde kadroya tekrar neşter vurulabileceği öğrenildi.

Transfer yasağını geçici olarak açmak için borçlu olduğu birçok futbolcu ve teknik adamdan muvafakatname alan İzmir temsilcisi, transfer sezonunun bitimine yaklaşık 1 ay kala alacaklarının tamamını isteyen isimleri ikna çalışmalarını sürdürüyor.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)