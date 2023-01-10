Sezon başında Nevşehir Belediyespor'un teknik patronu olarak ligin ilk maçında Karşıyaka'ya rakip olan Dinçel, bu kez Karşıyaka'nın başında sahada olacak. Sezonun başlamasına kısa süre kala Nevşehir'e imza atan Dinçel, ilk hafta iç sahada Karşıyaka önünde 2-0'lık mağlubiyete engel olamadı.

Karşıyaka mağlubiyetiyle başladığı Nevşehir temsilcisinde 6 maç kalan tecrübeli teknik adam, 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 yenilgi alınca ayrıldı. Nevşehir macerası sonrası ilk yarının son 3 haftasına girerken Karşıyaka'yla anlaşan Selahaddin Dinçel, yeni takımıyla ilk galibiyetini eski kulübü önünde almaya çalışacak. Dinçel, yeşil-kırmızılılarla çıktığı 3 maçta 3 beraberlik almıştı. Ligde 4 maçtır kazanamayan Karşıyaka, Nevşehir önüne yeni başlangıç yapmak için çıkacak.

DHA