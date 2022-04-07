Ligde bitime 5 maç kala pazar günü iç sahadaki Ağrı 1970 Spor mücadelesini de kazanmak istediklerini belirten Güraçar, 1-0 galip ayrıldıkları son Modafen deplasmanını da değerlendirdi. Güraçar, "Modafen deplasmanında son haftalara kıyasla tatmin edici bir oyun oynayamadık ancak böyle maçları kazanabilmek ayrı bir önem taşıyor" dedi.

Genç teknik adam, kulübün sosyal medya sayfalarına yaptığı açıklamada, "Uzatmalarla birlikte yarım saate yakın bir bölümü 10 kişi oynamamıza rağmen skoru koruyabilmemiz önemliydi. Mücadele anlamında maç boyunca rakibe net bir şekilde yanıt verdik. Takım savunması olarak seviyemizi çok yukarda tuttuk. Pazar günü iç sahada oynayacağımız Ağrı 1970 Spor karşılaşmasında da aynı disiplini ve mücadeleyi sahaya yansıtıp taraftarımıza keyifli bir maç izletmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ağrı mücadelesi öncesi Ertuğrul'un 3 maçlık cezasının sürdüğü yeşil-kırmızılılarda Mustafa Aşan da kırmızı kart cezalısı durumunda.

DHA