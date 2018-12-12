Karşıyaka, sonraki iç saha karşılaşmasına taraftarından yoksun çıkma tehlikesiyle karşı karşıya. Kaf-Kaf bu sezon iç saha maçlarında taraftarının neden olduğu kötü ve çirkin tezahürat nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan 4 kez ceza alıp sınıra geldi. Şimdiye kadar küfürlü tezahürat yüzünden 12 bin TL, saha olaylarından 2 bin 500 TL ceza ödeyen, Adıyaman 1954 maçında merdiven boşlukları boş bırakılmadığı için ayrıca 5 bin TL ceza kesilen yeşil-kırmızılılar, ev sahibi olduğu karşılaşmalarda toplu olarak kötü ve çirkin tezahüratın ilk tekrarında seyircisiz oynama cezası alacak. Karşıyaka, Elaziz randevusunda tribünde toplu olarak küfürlü tezahürat yapılırsa yarıştaki rakiplerden Van Büyükşehir Belediyespor'la 20 Ocak'ta oynanacak ikinci yarının ilk iç saha maçında taraftarından yoksun

DHA