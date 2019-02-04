TFF 3. Lig 2. Grup'ta Kemerspor 2003'ü deplasmanda 3-2 mağlup eden futbol takımının düşme hattıyla arasındaki puan farkını 9'a çıkardığını belirten Başkan Turgay Büyükkarcı, "Futbolda artık Play-Off’u konuşabilecek duruma geldik. Play-Off hattıyla aramızdaki puan farkı 7’ye düştü. Bu saatten sonra artık gözümüz yüksekte, ilk 5 savaşına başlayabiliriz. Takım olarak iyi bir ritim yakaladık, bunu sürdürmek istiyoruz. Alibeyköyspor maçında Atatürk Stadı’nda farklı bir atmosfer görmek istiyoruz. İlk hedefimiz bu genç takımın kendine olan güvenini sağlamaktı, bunu da başardık. Mesut Toros ve teknik heyet takımla gece gündüz beraber, bu takımın başarısı için son derece alçak gönüllü bir şekilde çalışıyor. Hem takımla hem de yönetimle uyumu çok iyi. Bu uyum da başarıyı kendiliğinden getiriyor" dedi.

Basketbolda Beşiktaş Sompo Japan'ı 89-87 yenerek önemli bir galibiyete imza attıklarını ifade eden Başkan Büyükkarcı, "Geçen haftaki şanssız Tofaş mağlubiyetten sonra bu hafta, 3 önemli sakatımıza rağmen uzatmada da olsa maçı çevirip Beşiktaş'ı yenmeyi bildik. Ama en önemlisi artık taraftarımızla basketbolda da bütünleşmeyi sağladık. Bunu başaran taraftarımıza destekleri için teşekkür ediyoruz. Bu atmosfer sürdüğü sürece özellikle kendi salonumuzda bileğimiz kolay kolay bükülmeyecektir" diye konuştu.

Voleybolda da önemli hamleler yapıldığını söyleyen Turgay Büyükkarcı şöyle konuştu: "Şube yönetimi hem gençlerimizi kiralık vererek tecrübe kazanmalarına imkan tanıdı hem de aşağından gelen çocukların A takımda tecrübe kazanmasına olanak verdi. Bu sayede voleybol bütçesine de gelir sağlandı. Hepsini birleştirdiğimiz zaman geleceğe daha da umutla bakıyoruz. KSK’nin sorunlarının bir bir biteceğinden kimsenin kuşkusu olmasın. Birkaç ay sonra camiaya çok daha güzel haberler vereceğiz. Bunun müjdesini şimdiden veriyoruz."

İZMİR, (DHA)