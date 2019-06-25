Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

YENİ sezon öncesi futbol şubesinin mali yükünü çeken kulübün etkili ismi Başkan Vekili Gökhan Şensan'ın takıma destek olunmadığı gerekçesiyle beraberinde 7 yöneticiyle birlikte istifa ettiği Karşıyaka'da krizin çözülmesi yolunda ilk adım atıldı. Yeşil-kırmızılılarda Başkan Turgay Büyükkarcı ve Gökhan Şensan, istifa kararlarının ardından ilk kez bir araya geldi.

Kulübün ve futbol takımının yeni sezon bütçesini masaya yatıran ikilinin önümüzdeki günlerde tekrar yüz yüze görüşmesi bekleniyor. Taraftarların ayrılmaması yönünde çağrı yaptığı Şensan'a Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay da göreve devam etmesi için destek vermişti. Kalan yöneticilerle yola devam kararı alan Büyükkarcı ise kulüpte panik ortamı olmadığını, durumun kontrolünde olduğunu açıklamıştı.

FOTOĞRAFLI

