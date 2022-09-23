Yeşil-kırmızılı ekip Gema Polimer Şile Yıldızspor'u konuk edecek. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Bilet fiyatları öğrenci 20, maraton üst 35, maraton alt 50, numaralı alt 60, VIP A-C 150, VIP B 300 TL olarak belirlenirken, takımlarını bu sezon İzmir'de ilk kez izleyecek taraftarlar biletlere yoğun ilgi gösterdi.

Bu sezon iç sahada daha önce oynanan Belediye Derincespor maçında cezaları nedeniyle takımlarını tribünden destekleyemeyen yeşil-kırmızılıların 15 bin kişilik stadı büyük oranda doldurmaları bekleniyor. Alsancak Stadı'na bu sezon seneler sonra dönüş yapan Karşıyaka, stat yıkılıp yeniden yapılmadan önce bu sahadaki son seyircili maçını 13 Nisan 2014'te 1'inci Lig'de Balıkesirspor'la oynamıştı. O sezon 26 Nisan 2014'te yapılan Bucaspor maçı da yine yeşil-kırmızılıların cezası nedeniyle seyircisiz oynanmıştı.

DHA