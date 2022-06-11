Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 3'üncü Lig'de yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Karşıyaka'da uzun süreli sakatlığı atlatan sol bek Burak Karapınar, 11 Temmuz'da başlayacak hazırlık döneminde takıma katılacak. Yeşil-kırmızılıların altyapısında yetişip 1 yıl içinde 2 kez çapraz bağlarından sakatlanarak ameliyat olan 22 yaşındaki futbolcu tamamen iyileşti. Tedavi sürecinin ardından ligin son haftalarında antrenmanlara başlayan Burak, yaz döneminde yeni transfer gibi sahalara dönecek.

Daha önce 2 Aralık 2020'deki Batman Petrolspor maçında çapraz bağları kopup ameliyat olan Burak, 9 ay sonra sahalara dönmüştü. Geçen sezon ilk yarıda 12'si ilk 11'de olmak üzere 15 maçta forma giyip 1 gol atan genç futbolcu, 4 Aralık'ta Fethiyespor'la deplasmanda ağır zeminde oynanan maçta çapraz bağlarından yine sakatlandı. Sezonu kapatıp tekrar ameliyat olan futbolcu sakatlığın etkilerini üzerinden attı.

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