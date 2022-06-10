Yeşil-kırmızılılarda 3 yıl önce 31 Mayıs 2019'daki mali kongerede 57 milyon 266 bin 436 TL olarak açıklanan, geçen yıl 3 Temmuz 2021'deki son seçimli kongrede 96 milyon 679 bin TL'ye ulaşan borç katlandı. ING Basketbol Süper Ligi'nde iddialı kadrolar kurarak bu sezon döviz kuru artışından olumsuz etkilenen, futbolda sezon başında transfer yasağını açarak 20 takviye yapan Karşıyaka'da özellikle bu yıl borç yükü çoğaldı. Karşıyaka'nın Zübeyde Hanım Nikahevi'nde dün yapılan olağan mali genel kurulunda 30 Nisan 2022 itibariyle yöneticilere olan borç 13 milyon 67 bin TL, kamuya olan borç 67 milyon TL, personel borcu 6 milyon 637 bin TL, piyasa borcu 9 milyon TL, dava ve icralık borç 10 milyon 801 bin TL, vadesi geçmiş sporcu alacağı 10 milyon TL olarak açıklandı. Toplam 126 milyon 390 bin TL'ye ulaşan borcun yönetimin önümüzdeki dönemde sağlamayı taahhüt ettiği 38 milyon TL sponsorluk ve reklam geliriyle 87 milyon TL'ye ineceği, icra takibi süren dosyalar da çıkarıldığında yönetimin kulüp tüzüğündeki yıllık yüzde 3'lük borçlanabilme sınırına takılmayacağı belirtildi.

Daha önce FIFA'lık olan eski yabancı futbolcu alacaklarını temizleyip puan silme, küme düşürme, transfer yasağı gibi yaptırım tehlikelerinden kurtulan, geçen sezon Futbol Federasyonu'nun 5 yıllık transfer yasağını da açan Karşıyaka'da 4.5 yıldır başkanlığı sürdüren Turgay Büyükkarcı yönetimi, kongrede mali ve idari olarak ibra edilirken, borçların artması ise camiada tartışma yarattı. Yeni sezonda da yola iddialı çıkacak Karşıyaka'da Süper Lig ve Avrupa'da yine kupa yarışı vermeyi hedefleyen basketbol takımı Pınar Karşıyaka'nın taslak bütçesi 95 milyon TL, TFF 3'üncü Lig'de şampiyonluk iddiasıyla yola çıkacak futbol takımının bütçesi de 25 milyon TL olarak açıklanıp 147 milyon TL'lik taslak bütçe üyelerden onay aldı.

MAÇLAR ALSANCAK'TA, FUTBOLA İSİM SPONSORU

Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, mali kongrede üyelere 2 müjde de verdi. Stat hayali gerçekleşmeyip yıllarca iç saha maçlarını 50 senelik Atatürk Stadı'nda oynayan, geçen sezon Bornova Doğanlar'daki Aziz Kocaoğlu Stadı'na taşınan Karşıyaka'nın futbolda yeni sezonda maçlarını yenilenen Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynayacağını duyuran Büyükkarcı, futbol takımına ilk kez isim sponsoru bulduklarını da açıkladı. Yeşil-kırmızılı yöneticilerden İlker Ergüllü, firması adına Karşıyaka'da futbol ve voleybolda isim sponsorluğu verecek.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)