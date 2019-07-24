İZMİR, (DHA)



BİSİKLET sporunun gelişimine katkı sağlamak için çalışmalar yürüten Karşıyaka Belediyesi, İzmir'in bir belediye bünyesindeki ilk bisiklet takımını kuracak. Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü çatısı altında faaliyet gösterecek 'Yol Yarış Bisiklet Takımı'nın' sporcuları, 28 Temmuz'da yapılacak seçmelerle belirlenecek. Saat 08.00'da Sasalı Kuş Cenneti Yumurta Kapısı'ndan başlayacak seçmeler, 16 - 40 yaş aralığındaki tüm bisiklet tutkunlarına açık olacak. Katılımcılardan kimlik ve sağlık raporu istenirken, yol yarış bisikleti ve kask şartı da aranacak. Performans ve fiziksel uygunluk gibi çeşitli kriterlerin değerlendirileceği seçmelere ilişkin, 0505 028 64 16 numaralı telefondan da detaylı bilgi alınabilecek.

Karşıyaka Belediyesi tarafından başlatılan bu girişimle, bisiklet sporunun gelişimine katkı sunmak ve yeni sporcuların yetişmesine öncülük etmek istediklerini anlatan Bisiklet Antrenörü Esin Deniz Erdoğan “İzmir'in ilk yol yarış bisiklet takımını kurmak için çalışmalarımıza başladık. Bu takım aynı zamanda, kentimizde bir belediye öncülüğünde kurulmuş ilk bisiklet takımı da olacak. Hem özel gran fondo hem de ulusal federasyon yarışlarında başarı göstermek, Karşıyaka'yı bisiklet sporunda bir marka haline getirmek istiyoruz. İlerleyen süreçte de altyapımızı kurarak yeni sporcular yetiştireceğiz. Bu girişimin mimarı olan Karşıyaka Belediyesi'ne ve Başkanımız Dr. Cemil Tugay'a teşekkür ediyor, diğer belediyelere örnek olmasını diliyorum" dedi.