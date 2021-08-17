Kulüpten alacağı Futbol Federasyonu kanalıyla kesinleşen 96 isimden büyük çoğunlundan tek dönemliğine muvafakatname imzalarını alan veya alacaklarının yüzde 50'si karşılığında çek verip borç dosyalarını kapatan Kaf-Kaf, imza atmak için tüm paralarını talep eden isimleri iknaya çalışıyor. Geçen sezonki kadrodan toplam 13 isimle yollarını ayıran, yasak açılmadan şimdiden 6 transfer yapıp Afyonkarahisar kampına takımla birlikte götüren Karşıyaka, önümüzdeki günlerde en az 5-6 direkt oynayacak futbolcu takviyesi daha yapmayı planlıyor. Ligin ilk maçına 5 Eylül'de Esenler Erokspor deplasmanında çıkacak Kaf-Kaf, yasağı açıp yeni transferlerini bu mücadeleye yetiştirmeyi hedefliyor. Futbolda transfer sezonu ise 8 Eylül'de son bulacak.

DHA